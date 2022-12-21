Путин сообщил, что МБР "Сармат" будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" впервые встанут на боевое дежурство в ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", - сказал глава государства.