В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
51 минуту назад

Финский генерал заявил о способности «вести войну, как на Украине»

Lenta.ruиещё 1

Финляндия имеет значительную оборонительную возможность и способна «вести войну, подобной той, что идет на Украине». Об этом заявил командующий Вооруженными силами (ВС) страны генерал Тимо Кивинен, передает Bloomberg.

Финский генерал заявил о способности «вести войну, как на Украине»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, в Финляндии, вероятно, самая большая в Европе огневая мощь на душу населения. Кивинен также отметил, что власти разочарованы тем, что страна до сих пор не вступила в НАТО, хотя с момента направленного альянсом приглашения прошло полгода.

«Это оставило Финляндию и Швецию, которую также пригласили в НАТО, в так называемой серой зоне между отказом от неприсоединения к блоку и защитой в рамках пятой статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне», — говорится в сообщении.

Генерал подчеркнул, что Финляндия уже выполняет критерии членства в НАТО — довела расходы на оборону до двух процентов ВВП. Он также сообщил, что, несмотря на то, что население страны насчитывает всего 5,5 миллиона человек, у Финляндии больше артиллерии, чем у Франции и Германии вместе взятых. Она также может в случае военных действий мобилизовать до 280 тысяч человек — больше, чем Великобритания.

Ранее Кивинен заявил, что Финляндия за прошедшие десятилетия накопила значительный арсенал оружия, боеприпасов и техники, и в случае возможной войны с Россией армия готова оказать жесткое сопротивление. «Мы систематически разрабатывали нашу оборону именно для этого типа войны, которая ведется [на Украине], с массированным использованием артиллерии, танков и авиации», — уточнил генерал.

Армия,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители