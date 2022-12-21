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27 минут назад

Матвиенко рассказала, как избежать "афганского синдрома" у участников СВО

Российская Газета

Государство и общество должно окружить заботой участников специальной военной операции на Украине, продемонстрировать им уважение, оказать всю возможную помощь, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос "Российской газеты", как избежать " афганского синдрома" в наши дни.

Матвиенко назвала способ избежать "афганского синдрома" у участников СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не предавать наших героев, воинов, защитников", - сказала она, добавив, что именно равнодушие общества, фразы типа "я вас туда не посылал", стали причиной многих проблем ветеранов Афганистана.

Глава Совфеда уверена, что с участниками СВО этого не случится, поскольку абсолютное большинство россиян понимают смысл их миссии и вовлечены в помощь воюющим и раненым.

"Они будут все востребованы по завершении СВО, у нас большие планы по развитию страны. Они не будут брошены, они будут вовлечены в активную работу, смогут себя реализовать", - уверена сенатор.

Что же касается реабилитации, то она должна быть и физической, и психологической. "Я дала поручение комитету по социальной политике и комитету по обороне вместе с регионами, чтобы каждый участник СВО получил ту помощь, которая ему нужна", - добавила глава Совфеда.

Армия,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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