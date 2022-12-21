Матвиенко назвала способ избежать "афганского синдрома" у участников СВО

Государство и общество должно окружить заботой участников специальной военной операции на Украине, продемонстрировать им уважение, оказать всю возможную помощь, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос "Российской газеты", как избежать " афганского синдрома" в наши дни.

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"Не предавать наших героев, воинов, защитников", - сказала она, добавив, что именно равнодушие общества, фразы типа "я вас туда не посылал", стали причиной многих проблем ветеранов Афганистана.

Глава Совфеда уверена, что с участниками СВО этого не случится, поскольку абсолютное большинство россиян понимают смысл их миссии и вовлечены в помощь воюющим и раненым.

"Они будут все востребованы по завершении СВО, у нас большие планы по развитию страны. Они не будут брошены, они будут вовлечены в активную работу, смогут себя реализовать", - уверена сенатор.