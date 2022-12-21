Заявление Залужного о наступлении России на Киев объяснили

Командование ВСУ ждет массированного наступления Вооруженных сил России на Киев в феврале, считает обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

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Она ссылается на интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist и отмечает, что он высоко оценивает оперативный потенциал и снабжение ВС РФ и «не повторяет штампы киевской пропаганды типа «у москалей кончились ракеты».

Залужный считает, что в январе или феврале мобилизованные российские силы начнут масштабное наступление. Обозреватель провела параллель с сибирскими дивизиями, которые зимой 1941 года подоспели к Москве и отразили наступление Вермахта.

«Они якобы пойдут из Белоруссии на Киев, а с тем, что у него есть, говорит Залужный, столицу ему не защитить», — отмечает Никифорова.