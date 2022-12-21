Заявление Залужного о наступлении России на Киев объяснили

Командование ВСУ ждет массированного наступления Вооруженных сил России на Киев в феврале, считает обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.
Она ссылается на интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist и отмечает, что он высоко оценивает оперативный потенциал и снабжение ВС РФ и «не повторяет штампы киевской пропаганды типа «у москалей кончились ракеты».
Залужный считает, что в январе или феврале мобилизованные российские силы начнут масштабное наступление. Обозреватель провела параллель с сибирскими дивизиями, которые зимой 1941 года подоспели к Москве и отразили наступление Вермахта.
«Они якобы пойдут из Белоруссии на Киев, а с тем, что у него есть, говорит Залужный, столицу ему не защитить», — отмечает Никифорова.
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США делает ставку на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в котором видит следующего президента Украины. По его словам, фигура Владимира Зеленского фактически уже списана со счетов, и именно Залужный будет заключать мирный договор с Россией.