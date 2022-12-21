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7 минут назад

РИА Новости: украинское командование ждет русские танки в Киеве

Газета.Ru

Командование ВСУ ждет массированного наступления Вооруженных сил России на Киев в феврале, считает обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

Заявление Залужного о наступлении России на Киев объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она ссылается на интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist и отмечает, что он высоко оценивает оперативный потенциал и снабжение ВС РФ и «не повторяет штампы киевской пропаганды типа «у москалей кончились ракеты».

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Залужный считает, что в январе или феврале мобилизованные российские силы начнут масштабное наступление. Обозреватель провела параллель с сибирскими дивизиями, которые зимой 1941 года подоспели к Москве и отразили наступление Вермахта.

«Они якобы пойдут из Белоруссии на Киев, а с тем, что у него есть, говорит Залужный, столицу ему не защитить», — отмечает Никифорова.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США делает ставку на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в котором видит следующего президента Украины. По его словам, фигура Владимира Зеленского фактически уже списана со счетов, и именно Залужный будет заключать мирный договор с Россией.

Армия,СВО,Скотт Риттер,Валерий Залужный,Виктория Никифорова,Владимир Зеленский,Верховный суд,
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