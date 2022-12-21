Российская авиация уничтожила нефтехранилище под Харьковом

В результате огневого поражения на Купянском направлении возле населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и Берестовое Харьковской области ликвидированы до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщается в Telegram-канале Минобороны России .

Ударами армейской авиации на Красно-Лиманском направлении по местам скоплений живой силы и техники противника у населенных пунктов Торское и Терны Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены более 30 военнослужащих, танк и пять пикапов. Шестеро украинских военнослужащих сдались в плен, отчитались в Минобороны.