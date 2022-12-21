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45 минут назад

Российская авиация уничтожила нефтехранилище в Харьковской области

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Рядом с Андреевкой Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, которое осуществляло снабжение топливом техники ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российская авиация уничтожила нефтехранилище под Харьковом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате огневого поражения на Купянском направлении возле населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и Берестовое Харьковской области ликвидированы до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами армейской авиации на Красно-Лиманском направлении по местам скоплений живой силы и техники противника у населенных пунктов Торское и Терны Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены более 30 военнослужащих, танк и пять пикапов. Шестеро украинских военнослужащих сдались в плен, отчитались в Минобороны.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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