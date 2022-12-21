Российские истребители уничтожили в воздушном бою самолет и вертолет ВСУ в ДНР

Истребители Воздушно-космических сил России уничтожили в воздушном бою в районе города Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР) штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 21 декабря, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков .

Он также добавил, что в небе над Артемовском был сбит украинский вертолет Ми-8.

Кроме того, за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ в районе поселка Николаевка в ДНР и возле села Князе-Григоровка в Херсонской области. Также недалеко от Новокраснянки Луганской народной республики были перехвачены два снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.