Мобилизация: последние новости на сегодня 21 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 декабря 2022, в материале «Рамблера».

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Путин поручил создать рабочую группу по вопросам мобилизации

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Президент России Владимир Путин поручил сформировать рабочую группу по обеспечению взаимодействия власти и организаций «по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации», а также социальной защиты мобилизованных и их семей. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Семьи мобилизованных в Хабаровском крае смогут воспользоваться льготой на закупку оборудования для газификации дома. Об этом сообщил во время прямой линии глава региона Михаил Дегтярев, пишет ТАСС.

По его словам, властями также принято решение индексировать эту социальную выплату со 100 тыс. рублей до 150 тыс. рублей из-за удорожания.

«Выплатой воспользовалось уже достаточно много семей, в основном разные социально незащищенные группы. И туда же включаем категорию мобилизованных», - пояснил Дегтярев.

Московский омбудсмен сообщила о 330 обращениях по теме мобилизации

Тема мобилизации стала одной из самых популярных у москвичей. По этому вопросу обратились более 330 человек. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева, сообщает ТАСС.

«По итогам 2022 года по жилищным вопроса в мой адрес обратились 333 человека, а по вопросам частичной мобилизации - 332 человека. Обращения были от мужчин, от женщин», - сказала Потяева, подчеркнув, что каждое обращение было внимательно рассмотрено, и она лично встречалась с мобилизованными.

Депутаты Госдумы поддержали внесение поправки, согласно которой мобилизованные и добровольцы освобождаются от ответственности, если срок действия их разрешения на гражданское оружие истек. Об этом пишет ТАСС.