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43 минуты назад

Спецоперация на Украине 21 декабря: последние новости на сегодня

Лера Букина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 21 декабря 2022 года.

Спецоперация на Украине 21 декабря: последние новости на сегодня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под удар ВСУ попала Горловка в ДНР

Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку, выпустив в среду утром четыре снаряда калибром 155 миллиметров. С таким заявлением выступило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Мэр города Иван Приходько сообщил, что женщина получила ранение в ходе обстрела в Горловке. По его словам, ВСУ обстреляли поселок шахты имени Калинина. Он указал на повреждение линий электропередачи. Мэр подчеркнул, что населенный пункт частично обесточили.

Армия Украины оборудует огневые точки в домах жителей Артемовска

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил РИА Новости, что украинская армия оборудует огневые точки в домах жителей города Артемовск (украинское название - Бахмут). По его словам, войсками используются и подвальные помещения социальных объектов в качестве складов артснарядов. До этого стало известно о подготовке ВСУ города Артемовск к боям.

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Минобороны РФ продемонстрировало работу РСЗО «Град» на Украине

В Минобороны России, как пишет ТАСС, сообщили о высокой эффективности расчетов ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне СВО. Ведомство показало видео работы «Града». На представленных кадрах артиллеристы ЦВО развернули и навели установку. Отмечается, что в процессе удалось уничтожить легкобронированную технику и скопление живой силы противника.

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Пушилин попросил Путина усилить системы ПВО в ДНР

Накануне, как сообщает ТАСС, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой способствовать усилению системы ПВО в республике. Он указал на необходимость защитить города.

Пушилин подчеркнул, что украинской армией ведется целенаправленная веерная работа по мирным кварталам городов, в частности по Макеевке, Горловке, Донецку.

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