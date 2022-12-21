Спецоперация на Украине 21 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 21 декабря 2022 года.

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Под удар ВСУ попала Горловка в ДНР

Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку, выпустив в среду утром четыре снаряда калибром 155 миллиметров. С таким заявлением выступило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Мэр города Иван Приходько сообщил, что женщина получила ранение в ходе обстрела в Горловке. По его словам, ВСУ обстреляли поселок шахты имени Калинина. Он указал на повреждение линий электропередачи. Мэр подчеркнул, что населенный пункт частично обесточили.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил РИА Новости, что украинская армия оборудует огневые точки в домах жителей города Артемовск (украинское название - Бахмут). По его словам, войсками используются и подвальные помещения социальных объектов в качестве складов артснарядов. До этого стало известно о подготовке ВСУ города Артемовск к боям.

В Минобороны России, как пишет ТАСС, сообщили о высокой эффективности расчетов ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне СВО. Ведомство показало видео работы «Града». На представленных кадрах артиллеристы ЦВО развернули и навели установку. Отмечается, что в процессе удалось уничтожить легкобронированную технику и скопление живой силы противника.

Пушилин попросил Путина усилить системы ПВО в ДНР

Накануне, как сообщает ТАСС, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой способствовать усилению системы ПВО в республике. Он указал на необходимость защитить города.