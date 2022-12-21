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1 час назад

ВСУ начали побег с позиций у Соледара

Москва24иещё 1

Мобилизованные солдаты Вооруженных сил Украины начали массово убегать со своих ранее занимаемых позиций в районе Соледара. Информацией об этом поделился офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на материалы разведки.

ВСУ начали побег с позиций у Соледара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам, часть военнослужащих из числа мобилизованных граждан начали сбегать с позиций и сдаваться органам военного правопорядка", – цитирует его РИА Новости.

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что объявление частичной мобилизации в России сорвало украинские планы по контрнаступлению в районе Кременной и Сватова в ЛНР. С его точку зрения подтвердил и командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

Кроме того, Залужный попросил предоставить Киеву больше вооружений. Главнокомандующий ВСУ заявил, что на данный момент Украина не способна организовывать большие операции, хотя и работает над одной из них.

Армия,Валерий Залужный,Андрей Марочко,
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