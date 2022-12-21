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30 минут назад

В ЛНР заявили об отступлении ВСУ от Соледара

Елена Прошина

Мобилизованные военнослужащие Киева покидают позиции у Соледара, за который идут бои в Донбассе, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Об этом пишет РИА Новости.

В ЛНР заявили об отступлении ВСУ от Соледара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В районе населенного пункта Соледар отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. <…> Не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам, часть военнослужащих из числа мобилизованных граждан начали сбегать с позиций и сдаваться органам военного правопорядка», - сообщил Марочко.

Ранее в ЛНР заявляли, что в районах Соледара и Артемовска украинские войска отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону «из-за ежедневных потерь в живой силе и технике».

Главком ВСУ назвал причину роста потерь среди личного состава

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры, на которых запечатлено, как снайперы уничтожают двух украинских военных под городом Соледар в ДНР.

Армия,СВО,Андрей Марочко,Рамзан Кадыров,
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