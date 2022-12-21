В ЛНР раскрыли потери ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины в течение прошлых суток потеряли до 35 человек. Об этом сообщает Народная милиция Луганской народной республики в Telegram-канале.

Фото: Kostiantyn Liberov/AP Kostiantyn Liberov/AP

"Уничтожено: до 35 человек личного состава, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, 13 единиц специальной автомобильной техники", - указали в ведомстве.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщал, что часть мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают Соледар в Донецкой народной республике и сдаются украинским силовикам с надеждой получить не слишком суровое наказание.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.