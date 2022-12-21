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1 час назад

В ЛНР заявили, что ВСУ за сутки потеряли 35 военнослужащих

Газета.Ruиещё 2

Вооруженные силы Украины в течение прошлых суток потеряли до 35 человек. Об этом сообщает Народная милиция Луганской народной республики в Telegram-канале.

В ЛНР раскрыли потери ВСУ за сутки
Фото: Kostiantyn Liberov/APKostiantyn Liberov/AP

"Уничтожено: до 35 человек личного состава, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, 13 единиц специальной автомобильной техники", - указали в ведомстве.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщал, что часть мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают Соледар в Донецкой народной республике и сдаются украинским силовикам с надеждой получить не слишком суровое наказание.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.

Армия,Андрей Марочко,Владимир Путин,
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