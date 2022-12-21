Польшу уличили в планах нанести удар России с территории Украины

«Поляки от мала до велика спят и видят, как отомстить России за годы угнетения, когда они были колонией. Ждите поляков. Тот, кто предупрежден, тот вооружен. Нельзя недооценивать предстоящей угрозы», — заявил Прохватилов.

При этом Варшава будет наращивать свой контингент на Украине, считает он. В частности, там могут появиться польские частные военные компании.

«Сейчас готовят из Польши военную супердержаву Европы. И как она сработает против России, нужно посмотреть», — добавил он.

Так, по словам Прохватилова, вскоре там появится «очень хорошая» система ПВО, танки K2 «Черная пантера» и самоходные артиллерийские установки. Кроме того, Варшава закупает много истребителей.