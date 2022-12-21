Старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что польская армия становится сильнейшей в Европе и может начать представлять угрозу России.
Он отметил, что Польша совершенствует свои вооружения, в частности систему ПВО, закупает танки и САУ в Южной Корее.
«Поляки от мала до велика спят и видят, как отомстить России за годы угнетения, когда они были колонией. Ждите поляков. Тот, кто предупреждён, тот вооружён. Нельзя недооценивать предстоящей угрозы», — цитирует URA.RU Прохватилова.
По его словам, Польша будет наращивать контингент на Украине, где уже находятся несколько десятков тысяч «так называемых иностранных специалистов».
Ранее обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер написала материал, в котором утверждала, что глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский якобы уже подготовил план по возвращению Польше земель Западной Украины.