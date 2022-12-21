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1 час назад

Аналитик Прохватилов: Польша становится угрозой для России

RT на русскомиещё 3

Старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что польская армия становится сильнейшей в Европе и может начать представлять угрозу России.

Он отметил, что Польша совершенствует свои вооружения, в частности систему ПВО, закупает танки и САУ в Южной Корее.

«Поляки от мала до велика спят и видят, как отомстить России за годы угнетения, когда они были колонией. Ждите поляков. Тот, кто предупреждён, тот вооружён. Нельзя недооценивать предстоящей угрозы», — цитирует URA.RU Прохватилова.

По его словам, Польша будет наращивать контингент на Украине, где уже находятся несколько десятков тысяч «так называемых иностранных специалистов».

Politico: армия Польши может стать самой мощной в Европе

Ранее обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер написала материал, в котором утверждала, что глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский якобы уже подготовил план по возвращению Польше земель Западной Украины.

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