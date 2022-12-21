«Поляки от мала до велика спят и видят, как отомстить России за годы угнетения, когда они были колонией. Ждите поляков. Тот, кто предупреждён, тот вооружён. Нельзя недооценивать предстоящей угрозы», — цитирует URA.RU Прохватилова.