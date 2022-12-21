В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
30 минут назад

AP: США поставят Киеву системы противоракетной обороны Patriot

Вечерняя Москва

Американские власти поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщило во вторник, 20 декабря, агентство Associated Press.

AP: США поставят Киеву системы противоракетной обороны Patriot
Фото:  Unsplash Unsplash

США направят Украине военную помощь в размере 1,8 миллиарда долларов в виде масштабного пакета, который впервые будет включать батарею ракет Patriot, — сказано в сообщении агентства.

Также Соединенные Штаты планируют передать украинским властям высокоточные управляемые бомбы.

В статье говорится, что официально Вашингтон объявит об этом в среду, 21 декабря.

США не воюют с РФ и не планируют ввязываться в такой конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 15 декабря в ответ на просьбу прокомментировать предупреждения Москвы о возможной передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он отметил, что Штаты «не позволят комментариям России диктовать, какую оборонную помощь предоставлять Украине».

14 декабря российское посольство в США заявило, что вероятная передача Соединенными Штатами Украине комплексов Patriot станет очередным провокационным шагом, который может быть чреват непредсказуемыми последствиями. В обнародованном комментарии дипмиссии говорится, что в Америке развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке на Украину этих ЗРК.

Армия,Патрик Райдер,Пентагон,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители