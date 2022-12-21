AP: США поставят Киеву системы противоракетной обороны Patriot

Американские власти поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщило во вторник, 20 декабря, агентство Associated Press.

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— США направят Украине военную помощь в размере 1,8 миллиарда долларов в виде масштабного пакета, который впервые будет включать батарею ракет Patriot, — сказано в сообщении агентства.

Также Соединенные Штаты планируют передать украинским властям высокоточные управляемые бомбы.

В статье говорится, что официально Вашингтон объявит об этом в среду, 21 декабря.

США не воюют с РФ и не планируют ввязываться в такой конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 15 декабря в ответ на просьбу прокомментировать предупреждения Москвы о возможной передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он отметил, что Штаты «не позволят комментариям России диктовать, какую оборонную помощь предоставлять Украине».