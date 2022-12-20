В Артемовске засветился украинский военный с эмблемой дивизии СС

На фотографии из Артемовска заметили военнослужащего ВСУ с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова», которая относится к нацистской символике*. Соответствующим снимком поделилась замглавы Минобороны Украины Анна Маляр, которая приезжала в город для встречи с военными, передает «РИА Новости».

Фото: Анна Маляр Анна Маляр

На фотографии стоят пять военных, а в центре находится сама политик. У одного из военнослужащих, расположившегося справа от Маляр, можно увидеть на груди эмблему дивизии СС. При этом у остальных ничего такого нет.

В «РИА Новости» напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не в первый раз публикуют у себя фотографии военных с такой символикой. Но спустя время снимки удалялись.