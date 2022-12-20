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1 час назад

В Пентагоне оценили потребность в стратегических бомбардировщиках

Илья Родин

Стратегическая бомбардировочная авиация США по-прежнему располагает возможностями для сдерживания всех противников, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА «Новости».

В Пентагоне оценили потребность в стратегических бомбардировщиках
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Райдер уточнил, что у США есть B-52, которые способны нести конвенциональные и ядерные боеприпасы.

По его словам, страна по-прежнему сохраняет «бомбардировочные возможности», необходимые для сдерживания противников.

Ранее сообщалось, что ВВС Штатов приостановили полеты стелс-бомбардировщиков B-2 после аварии, которая произошла с одним из них 10 декабря на авиабазе в штате Миссури.

Первоначально планировалось, что полеты будут прекращены до 16 декабря. Затем сроки были увеличены.

Армия,Патрик Райдер,Пентагон,
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