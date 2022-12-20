В Пентагоне оценили потребность в стратегических бомбардировщиках

Стратегическая бомбардировочная авиация США по-прежнему располагает возможностями для сдерживания всех противников, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА «Новости».

Райдер уточнил, что у США есть B-52, которые способны нести конвенциональные и ядерные боеприпасы.

По его словам, страна по-прежнему сохраняет «бомбардировочные возможности», необходимые для сдерживания противников.

Ранее сообщалось, что ВВС Штатов приостановили полеты стелс-бомбардировщиков B-2 после аварии, которая произошла с одним из них 10 декабря на авиабазе в штате Миссури.