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17 минут назад

В Пентагоне признают наличие риска недооценить возможности России в ходе СВО

ТАСС

США могут недооценивать возможности России в ходе специальной военной операции на Украине. Такое мнение выразил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

В Пентагоне признают наличие риска недооценить возможности России в ходе СВО
Фото: U.S. Air ForceU.S. Air Force

"Я не хочу говорить за Министерство обороны РФ, чему они учатся, а чему нет [в ходе конфликта]. Я думаю, что в любом конфликте всегда есть риск недооценки вашего противника", - признал он.

"Мы продолжим тесно работать с Украиной и международным сообществом над обеспечением того, чтобы Украина имела все необходимое для защиты страны, особенно в начале зимы", - заверил Райдер.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Армия,Патрик Райдер,Владимир Путин,Минобороны России,Пентагон,
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