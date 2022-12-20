В Пентагоне признают наличие риска недооценить возможности России в ходе СВО

США могут недооценивать возможности России в ходе специальной военной операции на Украине. Такое мнение выразил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
"Я не хочу говорить за Министерство обороны РФ, чему они учатся, а чему нет [в ходе конфликта]. Я думаю, что в любом конфликте всегда есть риск недооценки вашего противника", - признал он.
"Мы продолжим тесно работать с Украиной и международным сообществом над обеспечением того, чтобы Украина имела все необходимое для защиты страны, особенно в начале зимы", - заверил Райдер.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.