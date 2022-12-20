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46 минут назад

Власти США рассказали о признаках участия Беларуси в СВО

Елена Прошина

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не видит доказательств участия Беларуси в специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Белый дом ответил на вопрос об участии Белоруссии в СВО
Фото: ТАССТАСС

«Чего мы не видели, так это того, чтобы белорусские войска действительно участвовали в конфликте. И это по-прежнему так на сегодняшний день», – ответил Кирби на вопрос о визите президента России Владимира Путина в Беларусь.

Кирби также добавил, что Белый дом «не видит свидетельств» того, что Минск принимает непосредственное участия в СВО.

Ранее Джон Кирби заявил, что в США не увидели признаков того, что Россия готовит новое наступление на Киев. «Я не хочу вдаваться в детали разведданных, но мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев», – заявил он.

Армия,СВО,Джон Кирби,Владимир Путин,
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