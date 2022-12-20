Белый дом ответил на вопрос об участии Белоруссии в СВО

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не видит доказательств участия Беларуси в специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
«Чего мы не видели, так это того, чтобы белорусские войска действительно участвовали в конфликте. И это по-прежнему так на сегодняшний день», – ответил Кирби на вопрос о визите президента России Владимира Путина в Беларусь.
Кирби также добавил, что Белый дом «не видит свидетельств» того, что Минск принимает непосредственное участия в СВО.
Ранее Джон Кирби заявил, что в США не увидели признаков того, что Россия готовит новое наступление на Киев. «Я не хочу вдаваться в детали разведданных, но мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев», – заявил он.