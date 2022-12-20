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48 минут назад

Пригожин обратился к приехавшему в Бахмут Зеленскому с предложением встретиться

Lenta.ru

Бизнесмен, создатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который приехал в Бахмут, с предложением встретиться. Видеозапись опубликовала пресс-служба Пригожина в Telegram-канале.

Пригожин обратился к Зеленскому с предложением встретиться
Фото: ТАССТАСС

На кадрах видно, что Пригожин, записывая видеообращение к украинскому президенту, стоит на фоне танка.

«Сидел в штабе на Первомайке, сказали, что Владимир Александрович Зеленский подъехал в сторону Бахмута. (...) Если обратит внимание — готовы встретиться в любой момент. Заодно определимся где там, чье, зачем», — говорит Пригожин.

Создатель ЧВК на другой видеозаписи также сообщает, что военные «отработали морзянкой» и передали украинской стороне информацию о готовности к встрече с Зеленским. На кадрах также показан выстрел из артиллерийского орудия, рядом с которым находится Пригожин.

Зеленский приехал в Артемовск (украинское название города— Бахмут) во вторник, 20 декабря. Поездка не была анонсирована. Эта поездка — уже второй с начала месяца визит президента Украины в подконтрольные Киеву части Донбасса. До этого он посетил Славянск, где поздравил военнослужащих с днем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Армия,Евгений Пригожин,Владимир Зеленский,
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