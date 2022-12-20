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10 минут назад

Уоллес: Великобритания помогает Украине координировать ПВО

Елена Прошина

Лондон помогает Киеву лучше координировать и синхронизировать ПВО. Об этом во время выступления в британском парламенте заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Его слова приводит «РИА Новости».

Уоллес: Великобритания помогает Украине координировать ПВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Именно знания и консультация Британии помогают сейчас Украине лучше координировать и синхронизировать противовоздушную оборону», — сказал Уоллес.

По его словам, консультации Лондона помогают Киеву уничтожать «российские или иранские дроны-камикадзе».

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. С 10 октября после подрыва ВСУ Крымского моста ВС РФ начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины.

Армия,Бен Уоллес,Владимир Путин,Верховный суд,Парламент Великобритании,
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