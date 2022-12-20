Уоллес: Великобритания помогает Украине координировать ПВО

Лондон помогает Киеву лучше координировать и синхронизировать ПВО. Об этом во время выступления в британском парламенте заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Его слова приводит «РИА Новости».

«Именно знания и консультация Британии помогают сейчас Украине лучше координировать и синхронизировать противовоздушную оборону», — сказал Уоллес.

По его словам, консультации Лондона помогают Киеву уничтожать «российские или иранские дроны-камикадзе».