Уоллес: Великобритания помогает Украине координировать ПВО

Лондон помогает Киеву лучше координировать и синхронизировать ПВО. Об этом во время выступления в британском парламенте заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Его слова приводит «РИА Новости».
«Именно знания и консультация Британии помогают сейчас Украине лучше координировать и синхронизировать противовоздушную оборону», — сказал Уоллес.
По его словам, консультации Лондона помогают Киеву уничтожать «российские или иранские дроны-камикадзе».
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. С 10 октября после подрыва ВСУ Крымского моста ВС РФ начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины.