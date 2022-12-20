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17 минут назад

Израильская армия сбила беспилотник, пересекший границу со стороны Ливана

Газета.Ru

Армия обороны Израиля сбила беспилотный летательный аппарат, залетевший на территорию страны со стороны Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Израильская армия сбила беспилотник, пересекший границу со стороны Ливана
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации агентства, беспилотник, предположительно, принадлежит движению «Хезболла».

«Силы Армии обороны Израиля недавно засекли в районе города Зарит беспилотник, проникнувший на территорию Израиля из Ливана, и сбили его», — пояснил представитель пресс-службы армии Израиля Авихай Эдри.

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид говорил, что соглашение Израиля о демаркации морских границ с Ливаном позволяет снизить вероятность войны с «Хезболлой». Страны на протяжении многих лет спорили об участке водного пространства площадью 860 кв. км.

По словам Лапида, Вооруженные силы Израиля сильнее любой террористической организации. Премьер-министр Израиля также выступил против критики со стороны оппозиции, назвав ее «ядовитой лживой пропагандой», предназначенной для людей, никогда не видевших соглашения.

Армия,Яир Лапид,Хезболла,ЦАХАЛ,
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