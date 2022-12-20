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22 минуты назад

CNN: США поставят Украине «умные» бомбы и ПВО Patriot

Ura.Ru

США поставят Украине ракеты Patriot и высокоточные «умные» бомбы JDAM. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники.

CNN: США поставят Украине «умные» бомбы и ПВО Patriot
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В следующем пакете помощи Украине США направят комплекты высокоточных бомб и ракеты Patriot», — пишет издание со ссылкой на источники.

Помимо этого, отметили журналисты Соединенные Штаты поставят украинской стороне и комплекты высокоточных бомб JDAM, которые превратят нынешние неуправляемые бомбы в высокоточные «умные». По информации издания, оружие будет включено в пакет помощи Украине в области безопасности уже на этой неделе.

В США раскрыли уязвимые места Patriot

Ранее Конгресс США сообщал о намерении отправить Украине 47 млрд долларов в 2023 году. В пакет помощи украинской стороне включена и поставка вооружения.

Армия,Конгресс США,
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