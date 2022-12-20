CNN: США поставят Украине «умные» бомбы и ПВО Patriot

США поставят Украине ракеты Patriot и высокоточные «умные» бомбы JDAM. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники.

Помимо этого, отметили журналисты Соединенные Штаты поставят украинской стороне и комплекты высокоточных бомб JDAM, которые превратят нынешние неуправляемые бомбы в высокоточные «умные». По информации издания, оружие будет включено в пакет помощи Украине в области безопасности уже на этой неделе.