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13 минут назад

Главком ВСУ назвал причину роста потерь среди личного состава

Lenta.ru

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал причину роста потерь среди личного состава. Соответствующий пост он разместил в Telegram.

Главком ВСУ назвал причину роста потерь среди личного состава
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, проблемой украинской армии является самовольное оставление позиций или дезертирство, а также неповиновение указам военачальников.

«Обнаженные из-за самовольного оставления позиций участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них», — признал он проблему ВСУ.

Залужный призвал Зеленского бороться с массовым дезертирством в ВСУ

В связи с этим Залужный ранее обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон, ужесточающий наказание для военнослужащих за неисполнение приказа.

Армия,СВО,Валерий Залужный,Владимир Зеленский,
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