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1 час назад

Российские ВКС сбили два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР

ТАССиещё 5

Истребительная авиация российских Воздушно-космических сил (ВКС) сбила два украинских самолета МиГ-29 и один вертолет Ми-8 в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Российская авиация сбила два украинских МиГ-29 и один Ми-8
Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России сбито два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Шевченко и Богатырь. Кроме того, в районе населенного пункта Доброполье Донецкой Народной Республики уничтожен украинский вертолет Ми-8", - сказал он.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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