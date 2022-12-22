Российская авиация сбила два украинских МиГ-29 и один Ми-8

"Истребительной авиацией ВКС России сбито два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Шевченко и Богатырь. Кроме того, в районе населенного пункта Доброполье Донецкой Народной Республики уничтожен украинский вертолет Ми-8", - сказал он.