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50 минут назад

Минобороны рассказало о трех сбитых самолетах и двух Ми-8 в зоне СВО

Никита Бородкин

За минувшие сутки Вооруженные силы РФ сбили три украинских самолета и два военных вертолета на территории ДНР. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, в районе города Угледар средствами противовоздушной обороны был сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Также средствами ПВО в районе населенного пункта Северного удалось сбить вертолет Ми-8. Еще два украинских истребителя МиГ-29 и один Ми-8 были уничтожены самолетами Военно-космических сил РФ.

Отдельно в Минобороны отмечают, что за сутки ВС РФ уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 347 украинских самолетов, 186 вертолетов и 2689 беспилотников. Также уничтожены 398 зенитных комплексов, 7168 танков и других боевых бронированных машин, 931 машину РСЗО, 3693 орудия полевой артиллерии и миномета и 7674 единицы военной спецтехники.

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