За минувшие сутки Вооруженные силы РФ сбили три украинских самолета и два военных вертолета на территории ДНР. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, в районе города Угледар средствами противовоздушной обороны был сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Также средствами ПВО в районе населенного пункта Северного удалось сбить вертолет Ми-8. Еще два украинских истребителя МиГ-29 и один Ми-8 были уничтожены самолетами Военно-космических сил РФ.

Отдельно в Минобороны отмечают, что за сутки ВС РФ уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов.