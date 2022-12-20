США захотели выделить миллиарды долларов на ядерный арсенал

Власти США захотели выделить более 17 миллиардов долларов на ядерный арсенал страны. Об этом сообщается в проекте американского бюджета на 2023 год, передает РИА Новости.

Согласно документу, на программы ядерной безопасности планируют выделить 22,1 миллиарда долларов. Около 17,1 миллиарда из них будет направлено на ядерный арсенал, 2,5 миллиарда на вопросы ядерного нераспространения, 2,1 миллиарда на военно-морские реакторы.