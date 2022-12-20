Военный потенциал Северной Кореи оценили

Северная Корея обладает оружием, которое способно преодолеть расстояние до США, заявил доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил военный потенциал Пхеньяна.

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Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила о скорой возможности мира убедиться в мощи и надежности северокорейских ракет. Она раскритиковала тех, кто ставит под сомнение утверждение КНДР о значительном прогрессе в разработке спутников и баллистических ракет большой дальности.

«Недавно Северная Корея заявляла об испытании нового ракетного двигателя, который может использоваться в ракетах тяжелого класса — в ракетах большой дальности, условно, их можно назвать межконтинентальными, если говорить о способности ракеты преодолевать расстояние от КНДР до США», — сообщил Губин.

Политолог отметил, что Северная Корея не испытывала оружие на межконтинентальную дальность, но потенциально она обладает такой возможностью.

«Также не стоит забывать о космической программе КНДР, которая имеет двойное назначение: обеспечение связи с навигацией и наведение для собственного ракетного оружия. Поэтому данные технологии, которые разрабатываются в Северной Корее, могут быть использованы и в космической технике», — убежден собеседник «Ленты.ру».