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46 минут назад

Военный потенциал Северной Кореи оценили

Lenta.ruиещё 1

Северная Корея обладает оружием, которое способно преодолеть расстояние до США, заявил доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил военный потенциал Пхеньяна.

Военный потенциал Северной Кореи оценили
Фото: KCNA / ReutersKCNA / Reuters

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила о скорой возможности мира убедиться в мощи и надежности северокорейских ракет. Она раскритиковала тех, кто ставит под сомнение утверждение КНДР о значительном прогрессе в разработке спутников и баллистических ракет большой дальности.

«Недавно Северная Корея заявляла об испытании нового ракетного двигателя, который может использоваться в ракетах тяжелого класса — в ракетах большой дальности, условно, их можно назвать межконтинентальными, если говорить о способности ракеты преодолевать расстояние от КНДР до США», — сообщил Губин.

Политолог отметил, что Северная Корея не испытывала оружие на межконтинентальную дальность, но потенциально она обладает такой возможностью.

«Также не стоит забывать о космической программе КНДР, которая имеет двойное назначение: обеспечение связи с навигацией и наведение для собственного ракетного оружия. Поэтому данные технологии, которые разрабатываются в Северной Корее, могут быть использованы и в космической технике», — убежден собеседник «Ленты.ру».

Ранее сестра лидера КНДР рассказала, что страна не остановит развитие своей космической программы и разработку разведывательного спутника даже в случае введения новых санкций. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи отметила, что призывы Южной Кореи ввести новые ограничения в отношении Пхеньяна ни к чему не приведут, поскольку Северная Корея новых санкций не боится.

Армия,В мире,Андрей Губин,Чен Ким,
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