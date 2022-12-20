Литва закупит американские дроны-камикадзе Switchblade 600

Литва закупит новые американские боевые беспилотники Switchblade 600. Об этом сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас, передает LRT.

Фото: U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Tyler Forti./Wikimedia Commons U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Tyler Forti./Wikimedia Commons

«В ближайшие дни будет еще один контракт с производителем в данном случае Switchblade 600. Это боевые беспилотники с боевой дальностью 40 километров», — отметил он.

В Минобороны Литвы подчеркнули, что эта прибалтийская страна станет первой в мире, «кто приобретет их в следующем году». О сумме контракта не сообщается.

Говоря о безопасности Литвы, Анушаускас уточнил, что «на данный момент ситуация с безопасностью в Литве и во всем нашем регионе не изменилась, угрозы конвенционного удара против стран НАТО нет».

Ранее сообщалось, что Литва закупит у США восемь РСЗО HIMARS с ракетами на $495 млн. Они поступят на вооружение страны в 2025 году.