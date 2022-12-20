В США рассказали о непобедимом оружии России

В России на боевое дежурство заступила новый полк боевой системы «Авангард», которая имеет репутацию непобедимого оружия президента Владимира Путина, пишет на страницах издания Newsweek Халеда Рахман.

Фото: ТАСС ТАСС

Автор статьи напомнил, что «Авангард» был среди тех систем вооружения, в которых Владимир Путин объявил в марте 2018 года.

«Ракета "Авангарда" способна развивать скорость, которая в 27 раз превышает скорость звука, и ее невозможно перехватить», - отмечает издание.

При этом в отчете Национального центра воздушной и космической разведки за 2020 год, выдержки из которого приводит Рахман, обращается внимание на то, что «Авангард» способен пролететь над южным полюсом и «приблизиться к континентальной части США с юга».

«"Авангард" предназначен для преодоления системы противоракетной обороны США и нанесения ударов по критически важным целям ядерной боеголовкой», - говорится в документе.