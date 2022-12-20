В США рассказали о непобедимом оружии России

В России на боевое дежурство заступила новый полк боевой системы «Авангард», которая имеет репутацию непобедимого оружия президента Владимира Путина, пишет на страницах издания Newsweek Халеда Рахман.
Автор статьи напомнил, что «Авангард» был среди тех систем вооружения, в которых Владимир Путин объявил в марте 2018 года.
«Ракета "Авангарда" способна развивать скорость, которая в 27 раз превышает скорость звука, и ее невозможно перехватить», - отмечает издание.
При этом в отчете Национального центра воздушной и космической разведки за 2020 год, выдержки из которого приводит Рахман, обращается внимание на то, что «Авангард» способен пролететь над южным полюсом и «приблизиться к континентальной части США с юга».
«"Авангард" предназначен для преодоления системы противоракетной обороны США и нанесения ударов по критически важным целям ядерной боеголовкой», - говорится в документе.
Минобороны России 17 декабря сообщило, что второй полк межконтинентальных баллистических ракет «Авангард» заступил на боевое дежурство. В свою очередь президент России Владимир Путин ранее рассказал об оснащении войск новыми видами вооружений и охарактеризовал вооруженные силы страны как «сплав инноваций и знаний».