В США рассказали о непобедимом оружии России

Россия разворачивает новейшую боевую систему «Авангард», непобедимое оружие президента Владимира Путина. Об этом пишет Халеда Рахман для американского издания Newsweek.

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Уточняется, что «Авангард» был одним из нескольких передовых систем вооружений, о которых Россия объявила в марте 2018 года. Оружие способно летать со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, и его невозможно перехватить, отмечают в США. В своей речи 2018 года, представляя «Авангард», Путин назвал систему «непобедимой». Он сказал, что оружие абсолютно неуязвимо для любых систем противовоздушной и противоракетной обороны.

По словам военных аналитиков, «Авангард» имеет дальность действия более 6000 километров и способен нести ядерную или обычную боевую нагрузку. Оружие также может пролететь над Антарктидой и приблизиться к континентальной части США с юга.