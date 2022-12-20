Украинские солдаты обеспокоились ужесточением уголовного закона

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обеспокоены возможным ужесточением мер уголовной ответственности за невыполнение приказов. Как пишет ТАСС, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки рассказал, что украинские солдаты призывают своих близких устраивать пикеты против законодательной инициативы.

Как отметил Марочко, сейчас в рядах ВСУ активно обсуждают законопроект № 8271 о внесении поправок в Уголовный кодекс Украины. Он должен регламентировать особенности несения военной службы в период военного положения или в боевой обстановке. Документ увеличивает ответственность военнослужащих за невыполнение приказа, угрозы и насилие в отношении начальства, самовольное оставление места несения службы, дезертирство и другие серьезные проступки.

Законопроект вызвал крайне негативную реакцию среди солдат. Рядовые военнослужащие называют его «узакониванием противоправных действий со стороны офицерского состава в отношении подчиненных». Кроме того, они считают, что обжаловать выдвигаемые против них обвинения в сложившейся обстановке практически невозможно.