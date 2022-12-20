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41 минуту назад

В ЛНР заявили о беспокойстве ВСУ из-за ужесточения наказания за невыполнение приказа

Никита Бородкин

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обеспокоены возможным ужесточением мер уголовной ответственности за невыполнение приказов. Как пишет ТАСС, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки рассказал, что украинские солдаты призывают своих близких устраивать пикеты против законодательной инициативы.

Украинские солдаты обеспокоились ужесточением уголовного закона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметил Марочко, сейчас в рядах ВСУ активно обсуждают законопроект № 8271 о внесении поправок в Уголовный кодекс Украины. Он должен регламентировать особенности несения военной службы в период военного положения или в боевой обстановке. Документ увеличивает ответственность военнослужащих за невыполнение приказа, угрозы и насилие в отношении начальства, самовольное оставление места несения службы, дезертирство и другие серьезные проступки.

Законопроект вызвал крайне негативную реакцию среди солдат. Рядовые военнослужащие называют его «узакониванием противоправных действий со стороны офицерского состава в отношении подчиненных». Кроме того, они считают, что обжаловать выдвигаемые против них обвинения в сложившейся обстановке практически невозможно.

Марочко подчеркнул, что сейчас многие солдаты ВСУ созваниваются с родственниками и просят их выходить на пикеты против законопроекта, устраивая акции протеста возле военкоматов или государственных учреждений.

Армия,В мире,Андрей Марочко,
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