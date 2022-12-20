В России рассказали об уникальности дрона «Охотник»

«Концепт сам по себе уникален. Ни у американцев, ни в НАТО, ни в одной из стран такого аппарата нет. [В следующем году] первые испытания проведем, серийное производство — я думаю, выйдем через год-два», — сказал он, отвечая на вопрос о стадии работ над беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).