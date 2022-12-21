Минобороны России показало работу «Градов» в зоне спецоперации

Министерство обороны России показало работу реактивной системы залпового огня «Град» в зоне специальной военной операции на Украине . Видео опубликовано в Telegram -канале ТАСС.

Ранее ведомство также опубликовало кадры работы РСЗО «Град» в зоне СВО, которой управлял расчет из мобилизованных резервистов. Военнослужащие вели разведку с воздуха и обнаружили вражеские позиции.