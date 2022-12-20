В Индии заявили о развертывании рекордного числа сил на границе с Китаем

«Если мы были безразличны к Китаю, кто послал индийскую армию к границе? Если мы были безразличны к Китаю, то почему мы сегодня оказываем давление на Китай с целью деэскалации и размежевания? Почему мы публично говорим, что наши отношения ненормальны?» — подчеркнул он.