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51 минуту назад

В Индии заявили о развертывании рекордного числа сил на границе с Китаем

Lenta.ruиещё 5

Индия развернула рекордное число сил на границе с Китаем, и Дели оказывает давление на Пекин с целью деэскалации и размежевания. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, передает The Economic Times.

В Индии заявили о развертывании рекордного числа сил на границе с Китаем
Фото:  Yawar Nazir / Getty Images Yawar Nazir / Getty Images

Министр отверг обвинения оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» «в равнодушном отношении к вторжениям Китая».

«Если мы были безразличны к Китаю, кто послал индийскую армию к границе? Если мы были безразличны к Китаю, то почему мы сегодня оказываем давление на Китай с целью деэскалации и размежевания? Почему мы публично говорим, что наши отношения ненормальны?» — подчеркнул он.

Джайшанкар потребовал уважать индийских солдат, которые стоят на страже границ в Янцзе.

«Сегодня у нас есть развертывание индийской армии на границе с Китаем, которого у нас никогда не было. Это сделано для того, чтобы противостоять военным Китая, число которых было значительно увеличено с 2020 года», — указал он.

Ранее стало известно, что индийские войска в ходе пограничного конфликта не позволили силам Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 9 декабря войти на территорию страны.

«Войска НОАК попытались в одностороннем порядке изменить статус-кво, вторгшись на линию фактического контроля в районе Янцзе в секторе Таванг», — заявил глава Минобороны Индии Раджнат Сингх.

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