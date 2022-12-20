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9 минут назад

Представитель ВВС США дель Веккио сообщила о приостановке полетов всех стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

После пожара на борту одного из стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit принято решение приостановить полеты всех этих самолетов ВВС США, сообщила официальный представитель ВВС Бет дель Веккио.

Инцидент произошел 10 декабря. Все 20 бомбардировщиков должны быть подвергнуты проверке «в связи с обеспечением безопасности», взлетно-посадочная полоса на базе Уайтмен в штате Миссури, где расположены все B-2, остается закрытой после аварийной посадки самолета. Дата «окончания паузы» и работ по восстановлению ВПП не определены, полеты возобновятся после завершения расследования, передает ТАСС.

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Напомним, на борту B-2 произошел пожар, пострадавших не было. США планируют со временем заменить бомбардировщики B-2 на B-21 Raider, первый прототип которого был представлен в декабре.

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