После пожара на борту одного из стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit принято решение приостановить полеты всех этих самолетов ВВС США, сообщила официальный представитель ВВС Бет дель Веккио.

Инцидент произошел 10 декабря. Все 20 бомбардировщиков должны быть подвергнуты проверке «в связи с обеспечением безопасности», взлетно-посадочная полоса на базе Уайтмен в штате Миссури, где расположены все B-2, остается закрытой после аварийной посадки самолета. Дата «окончания паузы» и работ по восстановлению ВПП не определены, полеты возобновятся после завершения расследования, передает ТАСС.