НАТО отправит боевую группировку к границам Украины

Североатлантический альянс создаст боевую группировку на территории Румынии, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на агентство Agerpres.

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Власти страны одобрили соответствующее решение стран-членов Североатлантического альянса. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что пленум палаты депутатов и Сената одобрил 309 голосами «за» и пятью «против» создание боевой группы союзников на территории Румынии. Ей будет руководить Франция.

Глава государства отметил, что боевая группа упрочит партнерство с Парижем и позволит увеличить оборонный потенциал НАТО.

До этого в Румынию прибыли французские танки «Леклер» и бронетехника. Эта одна из мер по развертыванию «расширенного передового присутствия» НАТО на границе с Украиной. Французский контингент состоит из 13 танков, 20 колесных БТР и около 700 человек личного состава.