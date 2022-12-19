Молдавия хочет получить больше оружия от Запада

Советник президента Молдавии по национальной безопасности Дорин Речан заявил, что страны Запада должны предоставить Молдавии больше оружия. Об этом сообщает ТАСС.
«Наше руководство говорит, что привезет летальное оружие, столько, сколько сможет. Правда, у нас на это нет денег, но наш министр обороны эффективно занимается попрошайничеством, предлагая взамен выстроить государство с сильной обороной, что будет нашим вкладом в укрепление региональной безопасности», – заявил Речан.
По его словам, ранее власти страны не уделяли должного внимания министерству обороны и спецслужбам.
Отметим, что в конституции Молдавии прописан постоянный нейтралитет, но расходы на оборону страны всё равно планируют увеличить на 68% в будущем году. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду ранее сообщила, что США и несколько стран Евросоюза согласились оказать помощь в оснащении армии, а Европейский фонд мира выделил на эти цели 40 миллионов евро.
Ранее директор Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что Россия подготавливала план нападения на страну в 2023 году.