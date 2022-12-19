Молдавия хочет получить больше оружия от Запада

«Наше руководство говорит, что привезет летальное оружие, столько, сколько сможет. Правда, у нас на это нет денег, но наш министр обороны эффективно занимается попрошайничеством, предлагая взамен выстроить государство с сильной обороной, что будет нашим вкладом в укрепление региональной безопасности», – заявил Речан.

Отметим, что в конституции Молдавии прописан постоянный нейтралитет, но расходы на оборону страны всё равно планируют увеличить на 68% в будущем году. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду ранее сообщила, что США и несколько стран Евросоюза согласились оказать помощь в оснащении армии, а Европейский фонд мира выделил на эти цели 40 миллионов евро.