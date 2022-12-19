ВСУ снова нанесли удары по центру Донецка

Вооруженные силы Украины возобновили удары по центру Донецка. Прогремело около 20 взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным агентства, снаряды попали в Ворошиловский и Калининский районы, в том числе окрестности Донецкого клинического территориального медицинского объединения — больницу имени Калинина — и телевышки. Кроме того повреждения получили два многоквартирных дома по улице Капитана Ратникова и детский сад. Отмечается, что удары наносились из реактивных систем залпового огня «Град».

Информацию также подтвердил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Он разместил соответствующее сообщение и предупреждение у себя в Telegram-канале.