ВСУ снова нанесли удары по центру Донецка

Вооруженные силы Украины возобновили удары по центру Донецка. Прогремело около 20 взрывов. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, снаряды попали в Ворошиловский и Калининский районы, в том числе окрестности Донецкого клинического территориального медицинского объединения — больницу имени Калинина — и телевышки. Кроме того повреждения получили два многоквартирных дома по улице Капитана Ратникова и детский сад. Отмечается, что удары наносились из реактивных систем залпового огня «Град».
Информацию также подтвердил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Он разместил соответствующее сообщение и предупреждение у себя в Telegram-канале.
Напомним, что в воскресенье, 18 декабря, ВСУ также нанесли удары по центру Донецка. В результате обстрела у больницы имени Калинина оказались повреждены три корпуса. Один из пациентов получил тяжелые ранения, из-за которых скончался.