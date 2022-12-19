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9 минут назад

ВСУ снова нанесли удары по центру Донецка

Елена Прошина

Вооруженные силы Украины возобновили удары по центру Донецка. Прогремело около 20 взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

ВСУ снова нанесли удары по центру Донецка
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, снаряды попали в Ворошиловский и Калининский районы, в том числе окрестности Донецкого клинического территориального медицинского объединения — больницу имени Калинина — и телевышки. Кроме того повреждения получили два многоквартирных дома по улице Капитана Ратникова и детский сад. Отмечается, что удары наносились из реактивных систем залпового огня «Град».

Информацию также подтвердил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Он разместил соответствующее сообщение и предупреждение у себя в Telegram-канале.

Напомним, что в воскресенье, 18 декабря, ВСУ также нанесли удары по центру Донецка. В результате обстрела у больницы имени Калинина оказались повреждены три корпуса. Один из пациентов получил тяжелые ранения, из-за которых скончался.

Армия,СВО,Даниил Безсонов,
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