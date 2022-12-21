В ДНР сообщили, что ВС Украины выпустили по Донецку три ракеты из РСЗО

Вооруженные силы Украины в ночь на среду обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По его данным, в 02:30 мск было выпущено три ракеты из населенного пункта Мемрик по Пролетарскому району Донецка.
Вечером 19 декабря украинские силы нанесли удар из РСЗО по центру Донецка, выпустив 15 ракет. Под огонь попали Ворошиловский и Калининский районы, в том числе окрестности Донецкого клинического территориального медицинского объединения. Как сообщил тогда ТАСС руководитель представительства ДНР в СЦКК генерал-майор Руслан Якубов, обстрел велся, предположительно, словацкими ракетами EXP-122, имеющими более мощную боеголовку, чем у штатной ракеты РСЗО "Град".