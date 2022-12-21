В ДНР сообщили, что ВС Украины выпустили по Донецку три ракеты из РСЗО

Вооруженные силы Украины в ночь на среду обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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По его данным, в 02:30 мск было выпущено три ракеты из населенного пункта Мемрик по Пролетарскому району Донецка.