Раскрыты последствия решения ВСУ взорвать дамбу в Киевской области

Обозреватель портала «Страна.ua» Влад Бовтрук сообщает, что ВСУ решили подорвать дамбу на реке Ирпень в целях обороны Киевской области, но это привело к подтоплениям, от которых серьёзно пострадали местные жители. Об этом пишет РИА «Новости».

Как заявляет Бовтрук, из-за подрыва дамбы жители села Демидов потеряли свой урожай, а подвалы их домов затопило. Кроме того, испортилась вода в колодцах, а на стенах домов образовались трещины и грибок. Также после наступления холодов есть риск, что вода в цокольных этажах повредит фундамент строений.

«Во всех домах по нашей улице подвалы и погреба наполнены водой. Когда вода замерзнет, лед разорвет абсолютно все. У нас и так трещины по стенам, а после такого дом будет аварийным, опасным для проживания», – рассказал собеседник издания.

Отмечается, что жители Демидова жалуются местным властям, но те пока не выделили средства для закупки оборудования для откачки жидкости.