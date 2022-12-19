Раскрыты последствия решения ВСУ взорвать дамбу в Киевской области

Обозреватель портала «Страна.ua» Влад Бовтрук сообщает, что ВСУ решили подорвать дамбу на реке Ирпень в целях обороны Киевской области, но это привело к подтоплениям, от которых серьёзно пострадали местные жители. Об этом пишет РИА «Новости».
Как заявляет Бовтрук, из-за подрыва дамбы жители села Демидов потеряли свой урожай, а подвалы их домов затопило. Кроме того, испортилась вода в колодцах, а на стенах домов образовались трещины и грибок. Также после наступления холодов есть риск, что вода в цокольных этажах повредит фундамент строений.
«Во всех домах по нашей улице подвалы и погреба наполнены водой. Когда вода замерзнет, лед разорвет абсолютно все. У нас и так трещины по стенам, а после такого дом будет аварийным, опасным для проживания», – рассказал собеседник издания.
Отмечается, что жители Демидова жалуются местным властям, но те пока не выделили средства для закупки оборудования для откачки жидкости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и НАТО превратили Украину в полигон для проверки своего вооружения.