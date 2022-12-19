Генсек ООН Гутерриш: в 2023 году конфликт на Украине может быть завершен

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает возможным добиться завершения конфликта на Украине в 2023 году, передает ТАСС.
Генсек отметил, что в ближайшей перспективе не видит возможностей для серьезных переговоров сторон, но при этом отметил, что не имеет ввиду весь следующий год.
«Когда я говорил о том, что не вижу возможностей для мирных переговоров в ближайшей перспективе, я не имел в виду весь 2023 год.
«Я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира на Украине», — объявил он.