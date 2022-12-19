В США раскрыли уязвимые места Patriot

Высокая стоимость обслуживания американских зенитных ракетных комплексов Patriot и сложность в их эксплуатации являются уязвимыми местами ЗРК. Такое мнение в беседе с Daily Mail высказал ветеран морской пехоты США Марк Канчиан.

Фото: U.S. Army U.S. Army

По его словам, Patriot стоит около десяти миллионов долларов, а одна ракета к нему — четыре миллиона долларов.

«При такой цене нецелесообразно использовать Patriot для сбивания гораздо меньших по размеру и значительно более дешевых беспилотников, которые использует на территории Украины Россия. Выстрел ракетой за миллион долларов по БПЛА стоимостью 50 тысяч долларов — проигрышное предложение», — уверен Канчиан.

Также уязвимым Patriot делает сложность его эксплуатации. По данным Daily Mail, чтобы обеспечить исправное функционирование одной батареи ПВО может потребоваться до 90 обученных военнослужащих. В связи с тем, что США не могут отправить такое количество специалистов на Украину, им придется обучить необходимым навыкам самих представителей ВСУ.

Официальные лица Пентагона отказались предоставить информацию о том, сколько времени займет обучение украинских военнослужащих и где оно пройдет. При этом известно, что курс подготовки будет включать в себя достаточно обширную сложную и интенсивную программу.