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29 минут назад

На Украине рассказали о новой волне мобилизации после Нового года

Елена Прошина

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач заявил, что в стране не планируют новую волну мобилизации после Нового года. Об этом сообщает ТАСС.

На Украине рассказали о новой волне мобилизации после Нового года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Говорить, что после Нового года будет очередная волна, нельзя. Все влияющие факторы давно учтены. <...> Сейчас мы работаем в соответствии с планом и никаких волн не предвидится», – сказал Горбач.

При этом ещё 14 декабря замминистра обороны Украины Анны Маляр заявила, что ВСУ несут серьёзные потери и нуждаются в ротации, для чего в следующем году в стране могут запустить новую волну мобилизации.

Ранее бывший военнослужащий Украины рассказал о коррупции в рядах ВСУ.

Армия,Анна Маляр,
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