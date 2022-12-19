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56 минут назад

DR: США возвращают к работе военную базу в Гренландии для борьбы с Россией

News.ru

Автор Danmarks Radio Стеффен Кретц написал, что США возвращают к работе военную базу Туле в Гренландии для дальнейшего соперничества с Россией на территории Арктики. По его словам, Вашингтон заключил сделку с гренландской компанией Inuksuk. К этому шагу, отметил обозреватель, Штаты подтолкнули потепление и «арктическая гонка».

DR: США возвращают к работе военную базу в Гренландии для борьбы с РФ
Фото: ТАССТАСС

Крупный многомиллиардный контракт — сигнал, что США делают ставку на базу в Туле и тесное сотрудничество с Гренландией и что американские военные переключили внимание на Арктику после того, как десятилетиями отдавали приоритет другим зонам конфликта, — заметил Кретц.

Он добавил, что сделка Вашингтона с гренландской компанией предполагает использование базы в течение 12 лет.

Ранее обозреватель журнала Politico Кеннет Розен заявил, что США в настоящий момент отстают от России в ходе так называемой арктической гонки. Как он пишет, доминирование Москвы продолжается в течение последних двух десятилетий. Сам регион журналист назвал крайне важным для мировой экономики.

В последние два десятилетия Россия доминирует в борьбе за Арктику, наращивая свой флот атомных ледоколов, кораблей и подводных лодок, развивая добычу полезных ископаемых и нефтяных скважин, заявил обозреватель. Розен подчеркнул, что присутствие России на территории региона гораздо более объемное в сравнении с американским присутствием.

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