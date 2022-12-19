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49 минут назад

Запад обвинили в разработке нового биологического оружия

Lenta.ru

Запад начал работать над созданием нового биологического оружия. В этом обвинил западные страны директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, его слова приводит ТАСС.

Запад обвинили в разработке нового биологического оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ожидается, что коллективный Запад активизирует разработки новейших систем вооружений, форсирует проведение исследований в сфере создания биологического, генетического и другого оружия», — сказал он.

Ранее стало известно, что Пентагон проводит испытания возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на Украине. В Минобороны России сообщили, что американская сторона проводит эксперименты на украинских военнослужащих.

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