Запад начал работать над созданием нового биологического оружия. В этом обвинил западные страны директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин , его слова приводит ТАСС.

«Ожидается, что коллективный Запад активизирует разработки новейших систем вооружений, форсирует проведение исследований в сфере создания биологического, генетического и другого оружия», — сказал он.

Ранее стало известно, что Пентагон проводит испытания возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на Украине. В Минобороны России сообщили, что американская сторона проводит эксперименты на украинских военнослужащих.