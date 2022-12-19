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38 минут назад

В Минобороны Украины не планируют после Нового года проводить новую волну мобилизации

ТАССиещё 3

Проведение на Украине новой волны мобилизации после Нового года не планируется. Об этом в понедельник заявил на брифинге начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Горбач.

На Украине рассказали о планах по мобилизации после Нового года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Говорить, что после Нового года будет очередная волна [мобилизации], нельзя. Все влияющие [на ее проведение] факторы давно учтены. <...> Сейчас мы работаем в соответствии с планом и никаких волн не предвидится", - сказал он.

При этом 14 декабря замминистра обороны Украины Анны Маляр заявляла, что украинские войска несут потери и нуждаются в ротации в зоне боевых действий, для чего в 2023 году в стране могут продлить мобилизацию.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. Согласно документу, она проводилась в Киеве и всех областях страны в течение 90 дней. Затем Верховная рада неоднократно продлевала ее действие наряду с военным положением. Действующая мобилизация должна закончиться 19 февраля.

Сейчас ВСУ ежедневно теряют на артемовском направлении до батальона личного состава убитыми и ранеными, войска находятся в катастрофическом положении из-за нехватки продовольствия, сообщал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Армия,Анна Маляр,Андрей Марочко,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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