Военный аналитик рассказал о недостатках американских ЗРК Patriot

«Ракеты ЗРК Patriot не бьют ниже 60 метров, а в реальности у них пробел с землей около 100 метров», — указал он.

Ранее в декабре офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что американские ЗРК Patriot станут легкой мишенью для российских войск на Украине. По его словам, комплексы не подходят для интеграции в устаревшую систему противовоздушной обороны Украины, поэтому их присутствие только осложнит положение украинских военных. Он также сказал, что система очень сложная в эксплуатации, поэтому в случае поставок Patriot Киеву придется отправлять специалистов на обучение в Соединенные Штаты.