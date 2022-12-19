В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
26 минут назад

Военный аналитик рассказал о недостатках американских ЗРК Patriot

Lenta.ru

Гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов перечислил основные минусы американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. В беседе с Ura.ru он отметил, что большим недостатком техники является неспособность поразить цель, летящую на высоте не выше 100 метров.

Военный аналитик рассказал о недостатках американских ЗРК Patriot
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Система довольно неповоротливая и перегружена элементами. Разворачивается долго. Почти 30 минут. Сворачивается около 20 минут», — рассказал эксперт.

По его словам, ЗРК Patriot плохо вписывается в современные реалии ведения боевых действий, когда обстоятельства требуют оперативно «отстреляться, поразить цель и покинуть место».

Кроме того, отметил военный аналитик, поразить данный комплекс может любой беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в том числе дроны-камикадзе и изделия «кустарного производства».

«Ракеты ЗРК Patriot не бьют ниже 60 метров, а в реальности у них пробел с землей около 100 метров», — указал он.

Ранее в декабре офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что американские ЗРК Patriot станут легкой мишенью для российских войск на Украине. По его словам, комплексы не подходят для интеграции в устаревшую систему противовоздушной обороны Украины, поэтому их присутствие только осложнит положение украинских военных. Он также сказал, что система очень сложная в эксплуатации, поэтому в случае поставок Patriot Киеву придется отправлять специалистов на обучение в Соединенные Штаты.

Армия,Скотт Риттер,Александр Михайлов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители