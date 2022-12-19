Зеленский на саммите в Риге попросил больше систем ПВО, танков и артиллерии

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения на саммите объединенных экспедиционных сил в Риге попросил увеличить поставки Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии и современных танков, передает РИА Новости.

"Господин премьер-министр Британии Риши Сунак… Прошу вас повысить возможность поставок систем ПВО нашей стране и помочь ускорить соответственные решения партнеров", - сказал украинский лидер.

Главу правительства Норвегии Йонаса Гара глава Украины попросил в наступающем году продолжить оборонную поддержку и увеличить поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Nasams и боеприпасов к ним.

По словам Зеленского, современная бронетехника и, в первую очередь, танки "сделают более успешными оборонные операции". Он напомнил, что до сих пор не было озвучено объяснение, почему Киеву не передают современные и эффективные танки, в частности Leopard.