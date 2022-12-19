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1 час назад

В России заявили о превосходстве отечественных дронов-камикадзе

Lenta.ru

Россия превзошла Украину по применению разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе на линии соприкосновения. О превосходстве отечественных беспилотников в интервью каналу «Россия-24» заявил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков, передает ТАСС.

В России заявили о превосходстве отечественных дронов-камикадзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На днях мне демонстрировали новые беспилотные летательные аппараты — это прежде всего разведаппараты для тактической разведки и аппараты, которые несут малую нагрузку, но с поражающими элементами для локальных решений задач», — сказал он.

По словам Артякова, в начале спецоперации у российских военных было «не такое большое количество таких аппаратов», но позже потребность в них выросла.

«Мы сегодня можем смело сказать, что на линии соприкосновения мы уже превзошли нашего противника с точки зрения применения таких беспилотных летательных аппаратов», — отметил Артяков.

Ранее источник ТАСС сообщил, что российские военные успешно применили новейшие разведывательные дроны «Тахион» в ходе спецоперации на Украине. Эти дроны используют подразделения Сухопутных войск.

В октябре гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что госкорпорация готова поставлять нужное количество дронов-камикадзе «КУБ» и «Ланцет» при наличии заказов.

Армия,Владимир Артяков,Сергей Чемезов,Ростех,
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