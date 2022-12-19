Член совета директоров Института американских идей Джордж О’Нил-младший в колонке для The American Conservative написал, что журналисты и администрация президента США Джо Байдена постоянно говорят о победе Украины над Россией. При этом, по словам автора материала, факты с территорий проведения боевых действий говорят о том, что это не так. Как заметил О’Нил-младший, США и страны Европы уже не могут скрывать настоящие потери ВСУ, как и вероятность украинского поражения.

Милитаристы понимают, что их циничная политика в отношении Киева не смогла вытеснить Россию из Украины. Как это ни трагично, но именно украинцы несут огромные потери от провала этой внешней политики. Их нация разрушена ради глобалистской американской империи, — заметил член совета директоров Института.

Он считает, что западная кампания по замалчиванию настоящих потерь Украины уже дает трещину. Также обозреватель заметил, что многие обращают внимание на то, что у Штатов и Европы уже кончается техника и оружие для поставок Киеву.

О’Нилл обвинил США в ненужной гибели людей в конфликте на Украине. По его мнению, вмешательство Вашингтона оказалось тем фактором, из-за которого кровопролития уже не удалось избежать.